Tennis, Ivan La Cava è il re dell'Open di Igea Marina

Sport

Bellaria Igea Marina

| 02:05 - 16 Luglio 2022

La premiazione dell'Open del Circolo Tennis Venustas.



E’ Ivan La Cava il re di Igea Marina. Nella finale del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Venustas il 2.5 napoletano, portacolori del Country Club Molfetta, ma in pratica giocatore della Milano Tennis Academy, ha battuto 7-6, 3-6, 6-3 il pari classificato Diego Zanni, portacolori del Tc Viserba, alla seconda finale consecutiva dopo quella vinta pochi giorni fa nell’Open del Ct Casalboni di Santarcangelo. Finale piuttosto tirata, giocata davanti ad una bella cornice di pubblico, nella quale La Cava si è trovato curiosamente a condurre 3-0 in tutti e tre i set. Ma se nel secondo ha mollato letteralmente la presa, complice anche un ottimo spunto del santarcangiolese, nel terzo non si è lasciato sfuggire l’opportunità di vincere sui campi dove esattamente un anno fa si era seriamente infortunato.

Nelle semifinali Zanni ha vinto nettamente il derby del Tc Viserba su Luca Bartoli, mentre La Cava si è imposto su Uladzislau Zhuk, allievo della scuola agonistica della Federazione Sammarinese Tennis.

Semifinali: Diego Zanni (2.5)-Luca Bartoli (2.6) 6-1, 6-0, Ivan La Cava (2.5)-Uladzislau Zhuk (2.4, n.2) 6-4, 4-6, 6-1. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Franco Ubalducci, le premiazioni sono state effettuate dal presidente del Circolo e giudice di gara Elisa Vandi, mentre direttrice di gara è stata Violanda Elezi.

Intanto avanza, sempre sui campi del Circolo Tennis Venustas, il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, il trofeo del Gelso maschile e femminile, tappa del circuito regionale.

Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Francesco Paganelli-Jacopo Pettenati 6-1, 6-1, Louis Paolo Pietrantonio-Luca Magnoni 6-3, 6-4, Matteo Rosti-Gianmaria Mussoni 0-6, 7-5, 13-11.

Under 10 femminile quarti: Rachele Franchini-Eleonora Morosini 6-2, 6-0, Virginia Arduini-Gaia Serra Zanetti 6-4, 7-6 (1).

Under 12 maschile, ottavi: Leonardo Tana-Yari Mussoni 6-3, 6-5 e ritiro. Quarti: Tommaso Righetti-Jacopo Canini 6-3, 6-4.

Under 14 maschile, ottavi: Guido Giugliano (n.4)-Alessandro Giannini 6-3, 6-1, Luca Lorenzi-Julian Manduchi 6-2, 6-3, Lorenzo Vicari-Nicolò Neri 6-2, 6-2, Filippo Quadrelli-Francesco Paolini 6-0, 6-4.

Nell’Under 14 femminile quarti per Shaylee Cieri. Quarti: Aurora De Vincenzo-Debora Amadei (n.3) 6-2, 6-4.

Nell’Under 16 maschile quarti: Andrea Modenese (n.4)-Filippo Parra 6-4, 6-4, Leonardo Gherardi (n.3)-Gregorio Russo 6-3, 6-0. Under 16 femminile, quarti: Alice Rossi-Carlotta Castrucci 6-0, 6-0.