| 00:51 - 16 Luglio 2022

L'intervento dei vigili del fuoco.

Vigili del fuoco venerdì sera (15 luglio) in azione sul porto canale di Riccione per un principio di incendio di una friggitrice in un’attività di ristorazione in viale Bellini. Immediato l'intervento degli operatori che prontamente sono intervenuti per domare il rogo. Nel frattempo sono stati evacuati alcuni clienti che già stavano cenando nel locale. Sul posto anche i carabinieri di Riccione.