Calcio, Conference League. Mister Selva: 'Tre Fiori, due partite perfette'

Sport

Repubblica San Marino

| 21:51 - 15 Luglio 2022

Andy Selva.

Ancora un’impresa europea targata Tre Fiori. I gialloblù di Fiorentino battono 3-1 i lussemburghesi del Fola Esch dopo aver vinto di misura all’andata e ottengono il passaggio al secondo turno preliminare di Conference League dove affronteranno B36 Tórshavn, squadra delle Isole Far Oer: prima sfida in esterna giovedì 21 luglio, ritorno al San Marino Stadium giovedì 28. Una grande soddisfazione ma non una novità per il Tre Fiori, che bissa l’impresa del passaggio del turno firmata nel 2018 nei preliminari di Europa League contro i gallesi del Bala Town e si conferma unica squadra sammarinese ad approdare al turno successivo delle coppe europee.

LA PARTITA Il Tre Fiori parte subito fortissimo e nei primi minuti sfiora il gol con un diagonale di Gjurchinoski da posizione defilata che Cabral devia in corner e poi, dall’azione d’angolo, centra il palo con un bel colpo di testa di Goh. La squadra di Selva è ben messa in campo, con un 3-5-2 che all’occorrenza chiude le maglie arretrate con l’aiuto di Mantovani e Lo Russo. Il Fola Esch, invece, si affida al 4-3-3 con la chiara intenzione di ribaltare la sconfitta di misura della gara d’andata.

Ma mentre il Fola Esch è tutto in un tiro fuori misura di Gilson Delgado ben servito da Orville (7’), il Tre Fiori cresce ancora col passare dei minuti. Al 10’ contropiede gialloblù finalizzato da De Falco, con conclusione alta e ancora al 20’ Adami Martins va via a destra e serve Gjurchinoski che trova il portiere Cabras a negargli la gioia. E’ solo questione di tempo perché, dopo una respinta di pugno di Semprini sul destro dal limite di Pimentel (25’) la supremazia territoriale del Tre Fiori viene ripagata dal risultato.

È appena scattata la mezz’ora quando Goh, su assist dalla sinistra di Lo Russo, trova la conclusione vincente da centro area mandando in visibilio i tifosi gialloblù. Il Fola Esch accusa il colpo, ma non demorde e al 37’ trova il pareggio Correia Mendes che si incunea in area e da posizione ravvicinata non lascia scampo a Semprini. Si tratta solamente di un incidente di percorso: il Tre Fiori non si scompone, ricomincia a macinare gioco e trova di nuovo il vantaggio nel recupero. Gjurchinoski manda in tilt la difesa lussemburghese con un paio di finte, arriva nell’area piccola e beffa il portiere Cabras con un sinistro potente sul primo palo.

Il Tre Fiori rientra dagli spogliatoi ancora più convinto. Bastano 5 minuti a Gjurchinoski per tornare protagonista: destro a giro forte e preciso sul palo lungo che non dà possibilità a Cabras. Sugli spalti del San Marino Stadium prosegue la festa, mentre Semprini guadagna gli applausi per una parata a terra su Bensi (9’). Il Fola Esch prova a svoltare con le sostituzioni: addirittura tre insieme per il tecnico Miguel Correia al 12’, ma non basta per scalfire il Tre Fiori. Andy Selva opta per l’avvicendamento tra attaccanti, senza snaturare il suo assetto: fuori un affaticatissimo Goh e dentro l’eroe dell’andata Nunez Mastroianni a cui chiede di tenere su la squadra in vista di un assalto lussemburghese che comunque non arriverà. Il Tre Fiori vince con merito anche al ritorno e scrive un’altra pagina di storia del calcio sammarinese.



IL TECNICO ANDY SELVA “Abbiamo giocato due partite perfette – dice l’allenatore Andy Selva, che al debutto diventa subito il primo tecnico sammarinese a vincere due partite in Europa -, solo il gol subito è una piccola macchia nera su una tela bianca. I ragazzi sono stati eccezionali in tutte le fasi di gioco, difensiva, di possesso palla e realizzativa. Siamo riusciti a realizzare sul campo tutto quello che avevamo provato e che avevamo in testa. Sono davvero contento. Il Tre Fiori vuole scrivere una nuova storia per il calcio di San Marino: abbiamo fatto un progetto importante e iniziare in questo modo fa davvero ben sperare”.



IL TABELLINO



TRE FIORI–FOLA ESCH 3-1



TRE FIORI (3-5-2): Semprini; Grani, De Lucia, Pezzi; Lo Russo, Rastelli (25’ st Pracucci), Adam Martins, De Falco, Matovani; Gjurchinoski (46’ st Ferri), Goh (21’ st Nunez Mastroianni). A disp.: Fabbri, Castagnoli, Tamagnini, Dolcini, Ciccione, Della Valle, Matteoni. All. Selva.



FOLA ESCH (4-3-3): Cabral; A. Correia, Klein, Gilson Delgado, Orville (33’ st Camara); Pimentel, Bensi (12’ st Simon), Dragovic; Correa Mendes, Runser (12’ st Omosanya), Djabi Embalo (12’ st Costa De Sousa). A disp.: Da Costa, Martins Matos, Semedo, Lima, Khatri, Ekeberg, Da Silva Ferreira, Schmidhausler. All. M. Correia.



ARBITRO: Koplievskyi (Ukr). Assistenti: Volodin e Zaporozhenko (UKR). Quarto uomo: Kozyk (UKR)



RETI: 30’ pt Goh (TF), 37’ pt Correa Mendes (FE), 46’ pt e 5’ st Gjurchinoski (TF).



AMMONITI: Rastelli, Mantovani, Goh, Costa De Sousa, Pimental, Pracucci.



NOTE: recuperi: pt 1’; st 3’.