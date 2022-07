Rimini Calcio, arriva l'under difensivo Andrea Acquistapace

Sport

Rimini

| 17:24 - 15 Luglio 2022

Andrea Acquistapace.

Si rafforza almeno numericamente il gruppo dei giocatori under. Il Rimini Football Club rende noto, infatti, l’ingaggio, per la stagione 2022/23, del difensore Andrea Acquistapace. L’esterno difensivo classe 2000, che in carriera ha disputato 144 gare in Serie D, nell’ultima stagione ha indossato le casacche di Castellanzese e Sanremese con 28 presenze complessive. E' alto 1,80, è un mancino che si alternerà con Haveri. E' nativo di Lecco, ha milittao nelle govanili del Como, con Seregno, Inveruno, Campodarsego e Delta Porto Tolle.

Va all'Avellino a titolo definitivo dall’Inter il difensore centrale Lorenzo Moretti. Nato a Magenta (MI) il 26 febbraio 2002 il difensore lombardo è cresciuto nelle giovani, la scorsa stagione titolare alla Pistoiese. Era nel mirino del Rimini.