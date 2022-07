Riccione: tragedia in piscina, disposta autopsia sul corpo del ragazzo

Cronaca

Riccione

| 16:29 - 15 Luglio 2022

Diongue Madiaye.

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Diongue Madiaye, 21enne di origine senegalese annegato in piscina ieri (14 luglio) a Riccione. Le cause del decesso sono probabilmente dovute da un malore. Immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in pronto soccorso è deceduto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno sentito tutti i presenti per ricostruire gli ultimi minuti prima della tragedia. Il giovane, residente nella Perla Verde, lavorava a Mondo Convenienza e giocava come attaccante nel Mulazzano, formazione di seconda categoria di Coriano."Ci stringiamo al dolore della famiglia e della fidanzata" è il commento di Pietro Vagni, Presidente della squadra di calcio con un post sui social.