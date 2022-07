Rimini Calcio, tesserato il centrocampista Rossetti. Sfuma bomber Cernigoi: va alla Feralpi

Sport

15 Luglio 2022

Il Rimini Football Club comunica di aver tesserato il giocatore classe 1998 Matteo Rossetti. Il nuovo centrocampista biancorosso nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Teramo in prestitto dal Bari totalizzando 23 presenze. In precedenza ha giocato con il Pordenone in B (22 presenze), Avellino in C (21), Renate (24 dopo le 4 alla Fermana nella prima parte di stagione). E' piemontese di origine. Arriva al Rimini dal Bari con la formula del prestito sino al 30 giugno 2023.



Intanto l'attaccante Iacopo Cernigoi, nell’ultima stagione al Seregno Calcio e al Pescara Calcio, si accasa alla Feralpi: per lui contratto triennale. Era nel mirino del Rimini.



L'attaccante 2002 Alessandro Pecci, che sembrava poter rimanere come under, cambierà aria. In serie D lo vogliono tre squadre: Borgosesia, Ravenna e Bitonto.