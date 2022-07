Novafeltria: degrado e preservativi nell'area del "Molino della Polvere"

Attualità

Novafeltria

| 15:57 - 15 Luglio 2022

Un nostro lettore ci segnala:

L'area del "Molino della Polvere" all'interno del parco "Ivan Graziani" di Novafeltria, di cui da tempo si discute per creare degli eventi, versa in condizioni di assoluto degrado ambientale. All'interno si trovano preservativi per terra con relativi astucci, fazzolettini usati e vegetazione incolta. Il tutto "abbellito" da scritte NoVax. Un luogo che di notte diventa "anarchico" per le condizioni di scarsissima visibilità ed abbandono in cui versa.



