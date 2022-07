Cronaca

Rimini

| 15:28 - 15 Luglio 2022

Sul posto gli operai e la Polizia.

E' stato segnalato alla nostra redazione un guaio causato dal conducente di un pulman un po' distratto che ha colpito il supporto della sbarra del passaggio a livello. Ripercussioni per diversi minuti davanti alla linea ferroviaria Rimini Ravenna. E' successo poco dopo le 14 di venerdì 15 luglio in via Gebel a Torre Pedrera. Qualche ritardo anche alla circolazione ferroviaria.