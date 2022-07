Decreto Aiuti, giovani dottori commercialisti: "Bonus insufficiente"

Attualità

Rimini

| 14:54 - 15 Luglio 2022

L'indennità "anti-inflazione' da 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti, prevista dal decreto Aiuti, è una misura "insufficiente", che "non favorisce lo sviluppo della nostra attività professionale", mentre "bisognerebbe ragionare su altri fronti, a partire, per la nostra categoria, su delle esclusive, con un equo compenso basato su di esse". A dirlo il presidente dell'Unione giovani dottori commercialisti (Ungdcec) Matteo De Lise, a margine del 14esimo Forum dell'associazione, in corso a Rimini. "Le attività professionali dovrebbero essere rilanciate, anche favorendo la costituzione di aggregazioni fra colleghi, mediante degli incentivi finanziari, che - chiude - siano ben più efficaci, rispetto al bonus da 200 euro".