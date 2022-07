Baseball, Mediolanum New Rimini: doppia sfida salvezza

Sport

Rimini

| 14:24 - 15 Luglio 2022



Svoltare. E' l’imperativo in casa Mediolanum New Rimini che sabato alle 15.30 e alle 20.30 si troverà di fronte OM Valpanaro Bologna in un confronto che entrambe le squadre hanno bisogno di aggiudicarsi per evitare i play out salvezza. Nel girone regna una grande equilibrio, tre squadre su cinque sono coinvolte nella sfida per evitare l’ultimo posto che porterebbe agli spareggi per evitare la serie B.



I riminesi, dopo il doppio ko interno contro Sala Baganza, si trovano proprio all’ultimo posto che non sono riusciti a lasciare nel ‘recupero flash’ di mercoledì con Crocetta ed ora, superati da Sala Baganza e sotto nello scontro diretto, ‘mirano’ gli Athletics nella rincorsa verso la salvezza anticipata. Bologna ha infatti lo stesso numero di vittorie, quattro, ma ha già osservato il turno di riposo e quindi ha due gare in meno. Entrambe le squadre vengono da un weekend con doppia sconfitta, gli Athletics contro Crocetta (9-2 e 1-0).



Negli ultimi due turni Mediolanum salirà prima a Modena e poi riposerà all’ultima giornata; Bologna avrà prima lo scontro diretto in trasferta con Sala Baganza e poi chiuderà in casa con Modena. Sala Baganza dopo Bologna, se la vedrà in casa col Crocetta.



Classifica attuale: Modena (7/3), Crocetta (8/4), Bologna (4/6), Sala Baganza (5/7), Mediolanum (4/8).







Tornando alla sfida di sabato, Mediolanum e Athletics hanno le stesse difficoltà in battuta: 0.221 la media generale di Bologna, 0.222 per Mediolanum. Sul monte di lancio partenza prevista di Gianluca Tognacci per Mediolanum e di Riccardo Nepoti per Bologna.



In gara 2 la sfida fra il cubano Eriel Carrillo e Misell Martinez. Mentre il rilievo di Bologna è Frankie Montieh, per Rimini molto dipenderà dalle rotazioni della gara pomeridiana.







All’andata, a Bologna, finì 1-1: gara1 vinta dai riminesi 7-5, gara2 vinta dai bolognesi per 1-0. In entrambe le gare decisero i fuoricampo, i primi stagionali per le due formazioni, di Bonemei di Montanari.







Le gare saranno visibili in diretta streaming sulle pagine Facebook di New Rimini e Icaro Sport.







Nel week end si giocherà la sfida per il vertice del girone fra Crocetta e Modena. Riposa Sala Baganza.