Merceria Cheri, tre generazioni e 65 anni di storia nel cuore di Rimini

| 13:49 - 15 Luglio 2022

Consegna targa Merceria Cheri.

Nadia e Maria Gabriella della Merceria Cheri di via Garibaldi, custodiscono una delle attività più longeve che si occupano ancora della vendita di materiali e prodotti per la sartoria. Ormai un unicum nel panorama cittadino, che ora può fregiarsi del titolo di Bottega Storica del Comune di Rimini e che entra di diritto nel progetto creato da Confcommercio della provincia di Rimini nato per mettere in rete le eccellenze storiche del commercio e dei pubblici esercizi che hanno contribuito a scrivere la storia della città. Un progetto che le mette in rete attraverso schede e immagini e speciali itinerari fruibili tramite un QRcode.



Era il 1957 quando in un palazzo ottocentesco della centralissima via di Rimini, la signora Liliana Urbinati aprì l’attività. Le sue virtù imprenditoriali, unite alla grande determinazione e all’appoggio del marito e dei familiari, le permisero di portarla avanti con successo e di diventare anche proprietaria del negozio. Nadia e Maria Gabriella sono state dietro al bancone con la mamma fin da ragazzine poi nel corso degli anni hanno dato una svolta aziendale di grande energia, concentrando l’attenzione sugli accessori di abbigliamento. Alla Merceria Cheri oggi si possono trovare tutti i materiali per la sartoria, dai bottoni alle perline, dai passamaneria ai nastri e ai foderami, ma anche borse, guanti, scialli, cappelli e altre confezioni.



“È un grande piacere per noi aver ricevuto un riconoscimento così importante – dicono Nadia e Maria Gabriella Guerra -. Siamo nate qui dentro e abbiamo esaudito il nostro desiderio di proseguire l’attività della mamma. Qui dentro sono passate tre generazioni di riminesi. Ricordiamo alcuni bambini seduti nel negozio mente i genitori compravano l’occorrente per la sartoria e le confezioni e oggi quelle stesse persone vengono qua con i loro figli. Per noi è una grande soddisfazione, che ci rende orgogliose. Approfittiamo dunque di questo importante riconoscimento per sottolineare l’importanza del commercio di vicinato, senza il quale si perde identità dei luoghi, la socialità e il senso della comunità. Tutti dovremmo pensare a questo quando decidiamo di fare acquisti, perché la città ha bisogno di tutelare i suoi piccoli negozi per il bene di tutta la comunità”.



“Siamo contenti che alla Merceria Cheri sia arrivato questo riconoscimento per la storicità di questo piccolo grande negozio del centro storico – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -. Ancora di più perché Nadia e Maria Gabriella custodiscono l’attività della mamma ed avendo vissuto sempre in negozio fin da bambine, offrono un servizio di qualità, fatto di disponibilità, gentilezza e competenza: insomma, tutte le caratteristiche migliori di un negozio di prossimità. Oltre ai complimenti per il riconoscimento di Bottega Storica e alla soddisfazione per averle nel nostro progetto di valorizzazione, aggiungo i miei personali complimenti promettendo sempre il nostro massimo impegno per la tutela dei negozi di vicinato”.