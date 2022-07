Cronaca

Rimini

| 13:35 - 15 Luglio 2022

Il luogo dello scontro.

Incidente stradale a Rimini, attorno alle ore 13 di venerdì 15 luglio. Scontro tra una moto e un’auto sulla statale Adriatica in prossimità della rotonda per via della Fiera. L’incidente fortunatamente non ha arrecato danni alle persone, solo ai mezzi, in particolare alla moto che è venuta a collisione con la Fiat Panda. Rallentamenti e code si segnalano sulla ss 16. Sul posto la Polizia stradale per effettuare i rilievi.