Basket, Arte e Musica: ce n'è per tutti i gusti a Misano nel week end 15-17 luglio

Eventi

Misano Adriatico

| 13:27 - 15 Luglio 2022

Dunk Italy Show.

Il weekend di Misano Adriatico si apre all'insegna dello sport. Questa sera e domani (15-16 luglio) piazza della Repubblica diventa un grande playground e un unico palcoscenico a cielo aperto per le iniziative del Misano Basketball Village, evento targato Misano Pirates. Questa sera (15 luglio) l'appuntamento è con Misano Basketball Jam insieme a Chicco Giuliani di Radio Deejay, alla crew Dunk Italy con lo spettacolo di free style e di schiacciate volanti a canestro e ai ragazzi di Misano Pirates con le esibizioni di basket ritmico, danza urbana e integrata a cura delle coreografe Valeria Fiorini e Eleonora Gennari.

Sabato 16 luglio, a partire dalle ore 21:30, andrà in scena uno spettacolo unico, The Playground Show, una fusione di musica, sonorità rap e hip hop, sport spettacolo e danza urbana.

In programma, questa sera, anche la Portovida a Portoverde, con mercatini e intrattenimento con artisti di strada.

Sempre sabato 16 luglio, alle 18:00, è in programma l'inaugurazione di "Post Pandemia", l'esposizione dell'artista Luigi Criscione, ospitata negli spazi all'ingresso del Cinema Teatro Astra. Una raccolta delle opere più suggestive dell'artista originario della provincia di Palermo, ma residente a Misano Adriatico da tantissimi anni, dove svolge la propria attività e dove ha lasciato le proprie opere, a cominciare dalla grande porta lignea della Chiesa Immacolata Concezione.

Sempre dalle 18:00, in Via dei Platani a Misano Centro, ci sarà il mercatino del fai da te.

Domenica, dalle 21:00, al Parco del Sole di Misano Brasile si balla con l'orchestra "Patrizia Ceccarelli", mentre alle 22:00, in Piazza della Repubblica, si terrà come di consueto il Welcome Show.

In programma a Misano, questo fine settimana, anche l'ultima tappa del Festival per il Mare dell'Adriatico - Costa dell'Emilia-Romagna, rassegna inserita nel più ampio Adriatic Seaside Festival, un festival diffuso nel territorio delle aree costiere adriatiche con l'obiettivo di promuovere la conoscenza del Mare Adriatico, sensibilizzare alle problematiche ambientali e diffondere il valore culturale del mare.

Diverse le iniziative previste a Misano. Domani, alle 18:00, da Piazza Cristoforo Colombo parte la "Visita al Porto turistico", per scoprire Portoverde e il suo porto turistico con la caratteristica forma circolare. Per i più piccoli "Il segreto della fontana blu": con il supporto del silent book bambine e bambini saranno proiettati in un'avventura mozzafiato da una fontana blu alle balene nell'oceano. Sempre domani, alle ore 21:00, si potrà partecipare al tracking fotografico "Misano e il tesoro nascosto", un tour a tappe, con partenza da Piazza Cristoforo Colombo, per scoprire e immortale i luoghi più caratteristici di Misano alla ricerca del tesoro nascosto tra le vie e le piazze della città dove le testimonianze storiche si intrecciano con la tradizione marinara (Info e prenotazioni 3401739381).

Domenica 17 luglio, alle ore 9:00, è in programma la passeggiata "Una spiaggia... tanti abitanti", con partenza da Piazzale Roma, per scoprire, accompagnati da un esperto educatore ambientale, gli aspetti biologici e geofisici della spiaggia e del mare. Alle ore 17:00, presso il Bagno 43 di via Litoranea Sud, si terrà "Conosciamo il nostro mare", incontro dedicato alla conoscenza degli organismi marini dell'Adriatico per scoprire da vicino la ricchezza in biodiversità del nostro mare e sensibilizzare cittadini, turisti e famiglie sull'importanza di tutelare e valorizzare questo patrimonio.