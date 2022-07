Le "Frazioncine" di Santarcangelo si accendono di notte con il Cinéma du Désert

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:47 - 15 Luglio 2022

'La famosa invasione degli orsi in Sicilia'.

Dopo la commedia dialettale e gli spettacoli del festival di burattini, la rassegna Frazioncine prosegue con un appuntamento molto atteso: quello con il “Cinéma du Désert”, che da lunedì 18 a giovedì 21 luglio animerà nuovamente le frazioni dopo il successo dello scorso anno.



Le quattro serate di proiezioni, alimentate dall’energia del sole, cominceranno tutte alle ore 21,30 proponendo film per tutte le età: si comincia lunedì 18 luglio con “Il piccolo principe” a San Michele, poi martedì 19 “Trash – La leggenda della piramide magica” a San Martino dei Mulini, mercoledì 20 luglio “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” a Canonica e giovedì 21 “Il bambino che scoprì il mondo” a Sant’Ermete. L’ingresso è gratuito e per partecipare non è necessaria la prenotazione.



Il cinema solare itinerante creato da Davide Bortot e Francesca Truzzi ha viaggiato per tre diversi continenti, portando il cinema nei villaggi più remoti del pianeta dalla Mongolia alla Costa d’Avorio, dalla Romania al Burkina Faso. Tutto è cominciato nel 2009, quando i due restano bloccati con il loro camion nella sabbia tentando di raggiungere Timbuctu durante un viaggio come volontari per l’ong Bambini nel Deserto. Per ringraziare gli abitanti di un vicino villaggio accorsi in loro aiuto, decidono di proiettare un film: l’entusiasmo col quale viene accolto li spinge a proseguire. Da allora hanno percorso più di 150mila chilometri a bordo del camion che hanno modificato perché diventasse casa, mezzo di trasporto e cinema a impatto zero per portare i film dove mai arriverebbero, creando occasioni d’incontro e aggregazione.