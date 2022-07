Viserba, pronto nuovo parcheggio sperimentale con 80 posti auto

Attualità

Rimini

| 12:42 - 15 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Aprirà nei prossimi giorni una nuova area di sosta pubblica a servizio della zona di Viserba. Il parcheggio, individuato in uno spazio in via Palotta a monte della ferrovia e a pochi metri dal mare, nasce a seguito dell'accordo siglato con il privato proprietario dell'area e prevede una disponibilità di 80 posti auto complessivi: di questi 55 saranno destinati ad uso pubblico, mentre i restanti 25 rimarranno a disposizione del privato.

L'accesso al nuovo parcheggio sarà regolamentato da un sistema di controllo automatizzato attraverso una sbarra attivabile attraverso un codice ed è stato pensato in particolare per le attività alberghiere e gli operatori turistici della zona, ma sarà utilizzabile anche dai residenti che ne faranno richiesta. La formula sperimentale approvata dalla Giunta comunale per l'estate prevede la possibilità di sottoscrivere un abbonamento stagionale con validità fino al 14 settembre o di utilizzare il parcheggio pagando un biglietto giornaliero, al prezzo forfettario di 5 euro.



"Terminata la stagione estiva – commentano gli assessori ai lavori pubblici e alla mobilità Mattia Morolli e Roberta Frisoni – ragioneremo sull'utilizzo dell'area anche per il periodo dell'anno, valutando le formule migliori per agevolare l'utilizzo del parcheggio ai residenti e a chi ha attività economiche nella zona, a servizio dei propri clienti".



Il parcheggio di via Palotta si aggiunge alla nuova area di sosta realizzata da Rfi a Viserba nella zona del centro studi e che da metà giugno ha messo a disposizione di residenti e turisti 80 posti auto e cinquanta stalli per motorini. Una dotazione di sosta a servizio del Parco del Mare e per accompagnare l'introduzione della zona a traffico limitato per l'estate nell'area turistica di Rimini nord.