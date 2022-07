Meteo: venerdì la giornata più calda del weekend, l'anticiclone non mollerà la presa

Attualità

Rimini

| 12:38 - 15 Luglio 2022

Spiaggia Pepita Bellaria.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 15\07\2022 ore 6:00



Venerdì 15 luglio



Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza sereno con qualche modesta velatura sottile in transito.

Temperature: minime comprese tra 19 e 23 gradi, massime in aumento, comprese tra i 30 gradi della costa e i 34 gradi dell’entroterra.

Venti: a regime di brezza, con moderati rinforzi pomeridiani sia sulla costa sia sull’entroterra.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 16 luglio



Stato del cielo e precipitazioni: sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a possibili isolati piovaschi.

Temperature: minime in aumento, comprese tra 20 e 24 gradi, massime senza variazioni di rilievo e comprese tra i 30\31 gradi della fascia costiera e i 33\34 gradi dell’entroterra.

Venti: a regime di brezza.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 17 luglio



Stato del cielo e precipitazioni: sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime senza variazioni significative salvo locale aumento lungo la costa, comprese tra 20 e 24 gradi, massime in diminuzione, comprese tra i 27 gradi della costa e i 30 gradi dell’entroterra.

Venti: deboli-moderati da nord-est con temporanei rinforzi in particolare sul mare e in area appenninica.

Mare: mosso tra mattino e pomeriggio con moto ondoso in attenuazione.



LINEA DI TENDENZA: la nuova settimana vedrà un progressivo consolidamento del promontorio anticiclonico sulla Penisola Italiana, che determinerà anche sul territorio riminese condizioni di tempo

stabile e soleggiato. L’avvezione di aria calda di matrice subtropicale darà luogo a un aumento delle temperature che, in particolare da mercoledì 20 luglio saranno su valori prossimi a 35 gradi nell’entroterra e 30 gradi lungo la costa, in possibile ulteriore aumento nella seconda parte di settimana.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini