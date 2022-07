Torre Pedrera, armadietto Enel continuamente abbattuto

Attualità

Rimini

| 12:34 - 15 Luglio 2022

La colonnina pericolante.

Armadietto Enel a Torre Pedrera 'pericolante', è spesso vittima di incidenti. Non è la prima volta che viene abbattuto a causa di manovre sbagliate. I residenti sono preoccupati per la pericolosità della situazione. "Abbiamo segnalato alle autorità competenti (URP ed ENEL) questa situazione già dal 14 febbraio, con evidente insuccesso" scrivono alcuni residenti "ma come è possibile che nessuno si renda conto della pericolosità di questo armadietto di derivazione ENEL situato in via San Salvador di fronte al civico 63".



"La prima volta che è stato abbattuto" raccontano ancora i residenti "è arrivata una squadra di pronto intervento e ha messo solo della bandella bianca e rossa, dopo 2 giorni è stato abbattuto un'altra volta, qualcuno ha cercato alla bene e meglio di rappezzarlo, ma ad ora la situazione è ancora questa, dobbiamo aspettare che succeda un guaio (visto che si tratta di alta tensione) prima che qualcuno intervenga? Come se non bastasse proprio qualche giorno fà poco più avanti sempre in via San Salvador questa volta al civico 87 un'altro armadietto divelto in seguito ad una manovra sbagliata. Insomma una situazione sul chiaccherato parco del mare nord non proprio edificante.... ci viviamo e "campiamo" di turismo speriamo che chi di dovere si attivi quanto prima."