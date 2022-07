Santarcangelo: arriva il porta a porta per molte frazioni

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:09 - 15 Luglio 2022

Parte lunedì 18 luglio il porta a porta che interesserà 850 utenze della zona extraurbana nelle frazioni di San Bartolo, La Giola, Canonica, Montalbano e Ciola Corniale a Santarcangelo di Romagna.



La raccolta domiciliare sarà di tipo integrale, cioè riguarda tutti i tipi di materiali: organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato; la rimozione graduale dei cassonetti inizierà dal 26 luglio.



Questo sistema permetterà di migliorare il decoro cittadino e la quantità/qualità della raccolta differenziata grazie al recupero di quantità sempre maggiori di materiali riciclabili (come organico, plastica, vetro, carta), che restano risorse preziose per l’ambiente, promuovendo così una gestione responsabile dei rifiuti da parte di tutti i cittadini.



Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un obbligo di legge, ma rientra in quei comportamenti sostenibili che, se effettuati da tutti i cittadini, contribuiscono notevolmente alla qualità della vita delle nostre città e alla valorizzazione del territorio.



È importante ricordare che nel contenitore dei rifiuti indifferenziati va conferito solo ciò che rimane, dopo aver separato bene tutti i rifiuti differenziabili. Inoltre, gli addetti alla raccolta dell’indifferenziato svuoteranno solamente il contenitore consegnato. Uno o più sacchi depositati in strada, sui quali gli operatori apporranno un adesivo risalente all’infrazione, non saranno prelevati e verranno considerati a tutti gli effetti scarichi abusivi, come da Regolamento Comunale.



Il punto di ritiro dei i kit presso il Comune



Chi non era in casa al momento della distribuzione – effettuata dagli incaricati di Hera dal 29 giugno in poi – del kit standard per il porta a porta, composto dal calendario con le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio e dai contenitori da esporre, potrà ritirarlo presso l’Ufficio SUAP, situato al piano terra del Palazzo Comunale - ingresso su via Pascoli civico 2 (la via dell'Arco) dalle 9 alle 13 nei seguenti sabati: 30 luglio, 6 agosto e 13 agosto.



Solo i titolari del contratto Tari potranno ritirarlo: se invece delegheranno un’altra persona, è necessario utilizzare il modulo allegato alla lettera inviata a metà giugno a tutte le utenze coinvolte.