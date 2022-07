Circolo Nautico Cattolica: in arrivo il Paddling Camp domenica 17 luglio

Eventi

Domenica 17 luglio, al Circolo Nautico di Cattolica, è in programma un'intera giornata dedicata alle discipline acquatiche legate al mondo del paddling.



Una realtà, quella del circolo cattolichino, che già da alcuni anni offre ad appassionati e principianti la possibilità di frequentare corsi di Sup (Stand up paddle) variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola (simile a quella del surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell'atleta), utilizzando una pagaia apposita per la propulsione. Un'attività che richiama oggi un numero sempre crescente di sportivi in particolar modo durante la stagione estiva.



Ecco allora "Paddling Camp", un'iniziativa, organizzata in collaborazione con la scuola Delta SUP, pensata appositamente per esplorare a 360 gradi tutto ciò che ruota attorno alle attività di paddling, aperta anche ai bambini. In programma un momento dedicato al Meeting Sup: un'escursione di gruppo a bordo di una tavola; una sessione di Sup Clinique in compagnia di Thomas Amaduzzi, il romagnolo entrato nella storia di questo sport grazie all'attraversata, realizzata nel 2018, dei 134 chilometri di mare che separano Pola (in Croazia) da Cattolica; infine un'uscita in canoa.



Per informazioni e iscrizioni: 0541-953810.