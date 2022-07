Il futuro dell'Aeroporto Fellini, incontro tra AIRiminum e rappresentanti Cna

Attualità

15 Luglio 2022

Presso l’Aeroporto Fellini di Rimini i vertici di AIRiminum hanno incontrato un gruppo di imprenditori e dirigenti di CNA Rimini tra i quali Marco Polazzi, Henrich Nobili, presidenti comunali di CNA Rimini e Misano Adriatico insieme al direttore di CNA Davide Ortalli ed il Presidente Mirco Galeazzi.



Si è trattato di un confronto proficuo e costruttivo tra imprese con al centro del dibattito la situazione attuale e gli sviluppi futuri dell’aeroporto riminese con particolare attenzione alle possibili ricadute sull’economia del territorio. E’ emerso come sia determinante il concetto di "fare sistema" tra pubblico, privato e associazioni di categoria in quanto l’aeroporto Fellini è riconosciuta come infrastruttura strategica per l’economia del territorio.



In particolare l’AD di AIRiminum Leonardo Corbucci ha rimarcato le sfide che si preannunciano in chiave post Covid e post conflitto in Ucraina, ricordando come Rimini rappresenti lo scalo aereo più importante per traffico collegato con la Russia. Strategico nella crescita del Fellini il coinvolgimento di nuove compagnie aeree e nuove tratte anche attraverso rapporti con mercati emergenti come quello della Polonia e quello iraniano.