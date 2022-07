Attualità

Rimini

11:52 - 15 Luglio 2022

I sommozzatori del Reparto Operativo Aeronavale della Finanza hanno scoperto una discarica abusiva in mare. Il tratto interessato è quello tra Torre Pedrera e Viserbella. Nel fondale intorno alle barriere frangiflutti sono stati trovati bottiglie di plastica, pneumatici, carrelli, cinghie di motori e altro. Tutto è stato recuperato dai sommozzatori che hanno poi conferito i rifiuti agli operatori per lo smaltimento. Sono in corso indagini per individuare i responsabili.