Prosegue 'Note di Vino' a San Clemente: è il turno della Sicilia

Eventi

San Clemente

| 11:14 - 15 Luglio 2022

Claudia Cieli.

San Clemente prosegue nell’edizione numero 22 di “Note di Vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali.



Il terzo appuntamento sarà domenica 17 luglio 2022, in piazza Mazzini alle ore 20.45, con una degustazione di vini e prodotti tipici della Sicilia.



L'intrattenimento musicale sarà garantito da Claudia Cieli e la sua band, Vientu du sud.



A San Clemente - piccol borgo della Valconca alle spalle di Rimini - il vino è, da sempre, sinonimo di cultura. Le origini della sua preziosa viticoltura si perdono in scritti d’epoca remota. In un fazzoletto di colline punteggiate da filari e ulivi, lavorano e producono oggi alcune delle più importanti e rinomate cantine della Romagna e d’Italia.



Al nettare di Bacco, il paese natale del poeta-ciabattino Giustiniano Villa - forte della tradizione che lo vede inserito, a pieno titolo, nel circuito dell’Associazione Nazionale Città del Vino - dedica da oltre 20 anni - la prima edizione è datata al 2001 - una manifestazione di grande richiamo. Un evento a cui, al culmine della stagione estiva, partecipano gli appassionati del buon bere, della buona cucina e quanti, autentici estimatori e professionisti, scrivono del vino per mestiere.