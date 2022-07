Morciano: domenica 17 luglio il film di animazione contro la violenza di genere

Eventi

15 Luglio 2022

Scena del film di animazione.

Nell'ambito del progetto dell’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini "Gea: l'estate del rispetto", che promuove la prevenzione e il contrasto della violenza di genere educando alla cultura del rispetto, domenica 17 luglio alle ore 21.15, al Parco urbano del Conca in via Stadio 22 a Morciano di Romagna, sarà proiettato il film di animazione "Dilili a Parigi".



L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Morciano di Romagna ed è organizzata in collaborazione con Cinema Du Desert - cinema solare itinerante e Legambiente Valmarecchia.



La giornata si aprirà alle ore 18.00 con dei laboratori organizzati da Legambiente Valmarecchia Aps e rivolti ai bambini in cui verranno realizzati piccoli animali con materiale riciclato.



Seguirà lo spettacolo "Il Mototrabbasso" di Lullo Mosso (uno spettacolo per bambini incentrato su uno stravagante strumento-veicolo, frutto dell’unione tra un contrabbasso e una motocicletta).



Alle ore 21.00, presente la consigliera alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini Barbara Di Natale, è prevista una breve illustrazione del progetto “Gea: l'estate del rispetto" e dalla descrizione delle attività di Cinema Du Desert e Legambiente Valmarecchia.



Alle ore 21.15 è in programma la proiezione di "Dilili a Parigi".

"Dilili a Parigi" è un film di animazione in cui la piccola Dilili, con l'aiuto di un giovane fattorino, indaga nelle vesti di una simpatica investigatrice su una serie di rapimenti misteriosi in cui sono coinvolte alcune bambine. Nel corso delle indagini, i due incontreranno personaggi straordinari. Si tratta di un film di animazione che si rivolge soprattutto ai futuri adulti, infatti dietro ai disegni, l’autore Michel Ocelot denuncia la stupidità, le superstizioni, il razzismo e le troppe ingiustizie fatte alle donne.

Dopo la proiezione seguirà un momento di confronto e dibattito.