Rimini, locale attaccato da malviventi: i vigilantes fermano i ladri

Cronaca

Rimini

| 10:31 - 15 Luglio 2022

Agenti dell’istituto di vigilanza privata Vigilar.

Furto sventato mercoledì notte a Rimini in zona Marina Centro. Il titolare di un locale in viale Vespucci ha contattato l’istituto di vigilanza privata Vigilar perché, attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, aveva notato due persone che stavano tentando di entrare nel suo locale. I soggetti stavano danneggiando il portone di ingresso per riuscire ad introdursi all’interno. La centrale della vigilanza ha avvisato la Polizia che è poi intervenuta sul posto con tre volanti e personale dell’istituto di vigilanza. I due sono stati fermati dagli agenti. Il locale non ha subito danni.