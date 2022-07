Incontro Avis e Finanza di Rimini: collaborazione per aumentare la donazione in estate

Attualità

Rimini

| 10:09 - 15 Luglio 2022

Foto dell'incontro avvenuto.

Nei giorni scorsi, il Presidente dell’Avis Provinciale di Rimini, Pietro Pazzaglini, il Presidente dell’AVIS Comunale, Bruno Pierfrancesco e la Direttrice Sanitaria Avis Provinciale, la Dott.ssa Paola Piccioni, sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Col. Alessandro Coscarelli presso la sede della caserma, dove hanno incontrato alcuni finanzieri in servizio e una rappresentanza dell' A.N.F.I. di Rimini e Riccione.



Nel corso dell’incontro, sono state illustrate le procedure e le modalità di donazione ed è stato evidenziato quanto il cosiddetto “oro rosso”, diventi ancora più prezioso in estate, quando la maggior parte dei donatori va in vacanza e la carenza di sangue rischia di sfociare in una vera e propria emergenza.



La donazione di sangue è un gesto di grande generosità, che permette di aiutare concretamente chi ne ha bisogno. L’incontro si è quindi concluso con l’auspicio che il numero di finanzieri donatori possa aumentare, dato che l’impegno delle Fiamme Gialle per il sociale è uno degli ideali su cui si fonda il Corpo.



L’incontro, testimonianza della stretta collaborazione che si è instaurata nel tempo tra la Guardia di Finanza e l’AVIS, si è concluso con i ringraziamenti del Comandante Provinciale a tutti gli intervenuti.