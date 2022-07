Santarcangelo, rifiuti sparsi attorno ai cassonetti in via della Libertà. La segnalazione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:57 - 15 Luglio 2022

La foto inviata dal nostro lettore.

Ennesima segnalazione arrivata via Whatsapp al 347 8809485 riguardante i rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti. In questo caso siamo a Santarcangelo di Romagna in viale della Libertà. "L'inciviltà delle persone non è ammissibile" scrive il nostro lettore "Non solo i residenti usano i cassonetti... molte persone che vengono da altre zone lasciano i loro rifiuti!!! È passato il camioncino di Hera ma ha solo vuotato i bidoni lasciando tutto il resto in strada!!!! Mah!"





Per le vostre segnalazioni Whatsapp 347 8809485