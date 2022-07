'Parrucchiere' delle treccine sul lungomare: 'guadagni senza pagare tasse'. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:36 - 15 Luglio 2022

La foto scattata dal lettore.

Non è infrequente notare sul lungomare diverse signore che si improvvisano "parrucchiere" proponendo la realizzazione di treccine "africane" decorate con nastri. Un lettore di altarimini.it ha contattato la nostra redazione segnalando la presenza delle signore sul lungomare a Torre Pedrera "Situazione a dir poco sconveniente" dice nel messaggio inviato al 347 8809485 "Per un servizio, completamente esentasse e abusivo chiedono somme al di sopra anche dei 100 € si fanno dai 2 ai 4 servizi tutte le sere ciascuna. Il conto della gratificante elusione delle regole è presto fatto. Sta bene a tutti?"





