A Bellaria in arrivo le serate in spiaggia organizzate dal gruppo comunale Aido

09:34 - 15 Luglio 2022

Il Gruppo Comunale Aido di Bellaria, come negli scorsi anni, propone i suoi appuntamenti serali ai bagni 21 e 22 di Bellaria nelle serate del 15 e 21 luglio e 6, 12 e 19 agosto.



"Il percorso di un Sì", questo il tema scelto per l'estate 2022, vuole essere una sorta di filo conduttore a base di musica, incontri con gli autori e le altre Associazioni, per ribadire che con un semplice Sì, in Comune, nelle piazze e, oggi, anche con una App, è possibile dimostrare amore e solidarietà per il prossimo.



Le serate si svolgeranno a Bellaria-Igea Marina grazie alla consueta e piena collaborazione dei titolari dei bagni 21 e 22, che hanno offerto l'uso delle loro strutture e la loro collaborazione per accogliere il pubblico, che potrà rifocillarsi allo stand gastronomico allestito dai Volontari Aido.



Si inizia domani sera, venerdì 15 luglio, con Marco Ligabue e il suo concerto Live "Sarà bellissimo", una magnifica occasione per ascoltare le canzoni del cantautore emiliano e cantarle con lui, per emozionarsi in uno spettacolo semplice e spontaneo, dove si parlerà anche di amore e di donazione.



La donazione è quello a cui l'associazione Aido vuole sensibilizzare. Donare un organo infatti può essere la salvezza di qualcuno e un gesto per ridare speranza.

Donare significa, parafrasando un verso dell'ultima strofa della canzone "Quante vite hai": unire i punti per dare forma a una costellazione di solidarietà.