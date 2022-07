Rimini: palpeggia due donne in spiaggia, arrestato un 34enne

Cronaca

Rimini

| 07:35 - 15 Luglio 2022

L’uomo è stato arrestato per violenze sessuali.

Tintarella da incubo per alcune bagnanti ieri pomeriggio (giovedì 14 luglio) a Rimini. Lungo la spiaggia infatti, all'altezza del bagno 46, due donne sono state importunate e palpeggiate da un trentaquattrenne del Ghana. Due le denunce presentate alla Polizia di Stato. In un caso ha allungato le mani verso una donna di 33 anni palpeggiandola nelle parti intime. Poi ha rivolto le sue attenzioni verso un'anziana turista di 88 anni: malgrado le urla, il maniaco ha continuato ugualmente nella sua azione fino all’intervento delle forze dell'ordine. L’uomo è stato arrestato per violenza sessuale.