Rimini Calcio, l'attaccante Tomassini si è accasato all'Orvietana

| 02:06 - 15 Luglio 2022

L’Orvietana tessera l’attaccante per la nuova stagione: si tratta di Simone Tomassini, umbro di Foligno, classe 1992, gran fisico 187 cm di altezza, cresciuto nel settore giovanile dell’Arezzo. Simone torna in Umbria dopo l’esperienza in Eccellenza al Villabiagio, poi sempre in Serie D, con qualche presenza anche in C, con le maglie di Foligno, Gualdo C., Montevarchi, Pineto, Matelica e Follonica-Gavorrano. Lo scorso anno al Rimini con cui ha vinto la Serie D.



Tutto lo staff tecnico si ritiene molto soddisfatto per l’arrivo di Simone, il dg Arcipreti si dichiara entusiasta anche perché “apprezziamo la sua ferrea volontà di venire ad Orvieto, oltre ad averlo scelto per le indiscutibili doti tecniche, possiamo dire che c’è stata anche un’intesa a pelle. Simone rappresenta un giocatore di sicura esperienza che rende molto preziosa la nostra rosa, già buona”.