Basket, Europeo Under 16: San Marino si arrende al Kosovo (55-27)

Sport

Repubblica San Marino

| 01:59 - 15 Luglio 2022

Nella terza partita del girone eliminatorio degli Europei Under 16 division C, San

Marino perde 27-55 con i padroni di casa del Kosovo, la principale favorita per la

vittoria finale. I ragazzi di coach Porcarelli, terzi nel proprio raggruppamento,

osserveranno venerdì il giorno di riposo (come tutte le altre squadre), mentre

sabato se la vedranno con la Moldova alle 13.45. La vincente sfiderà domenica, con

in palio il 5° posto, chi la spunterà tra Gibilterra e Malta. Le semifinali per le prime

quattro posizioni sono Kosovo – Armenia e Albania – Andorra.



LA CRONACA. Il match inizia col Kosovo avanti e con San Marino a pareggiare sul 4-4

con i canestri di Marinelli e Gasperoni. È una partita di grandissima difficoltà, quella

coi padroni di casa. I nostri stanno in partita ma fin da subito faticano molto a

mettere punti a referto contro un avversario di grande spessore. D’altra parte, la

grande tenacia difensiva non permette al Kosovo di scappare subito via, col

punteggio che al 5’ rimane di 4-4. Poi Mullaliu infila una tripla che è l’inizio del break

di 9-0 col quale si chiude il primo parziale (13-4). Nel secondo la sostanza non

cambia, ma i nostri non mollano, non affondano. Marinelli segna la tripla del -6 (13-

7) e San Marino resta sotto la doppia cifra di margine fino al 18-10, poi il Kosovo

trova qualche canestro e si va a metà gara sul 24-10.

Di ritorno dagli spogliatoi la grande caparbietà sammarinese porta il match sul 24-15

al 24’ (canestro di Pagliarani), con la difesa che rimane strepitosa e chiude ogni spiraglio agli avversari. Il Kosovo resta avanti, reagisce e poi trova la prima vera fuga

in pieno terzo periodo, col punteggio che a un minuto dalla fine del terzo quarto

dice 35-17. La gara si chiude inevitabilmente qui, col margine che oscilla attorno ai

20 punti per tutto il quarto parziale prima della conclusione sul 55-27.

Peccato ragazzi. Ora testa alta per l’impegno con la Moldova di sabato.



Il tabellino



KOSOVO – SAN MARINO 55-27

KOSOVO: Demiraj 4 (2/4, 0/3), Kastrati 9 (4/9, 0/2), Mullaliu 7 (2/7, 1/2), Rama 18

(4/8, 3/7), Syla 3 (1/1), Abazxhik 6 (2/7, 0/3), Basha, Corovic, Mitrovica (0/1, 0/1),

Tusuni (0/2), Ahmeti 4 (2/4, 0/2), Nuradini 4 (2/2, 0/1). All.: Spaqi.

SAN MARINO: Bottegi 8 (3/9, 0/2), Marinelli 6 (1/6, 1/2), Bianchi (0/4, 0/2),

Gasperoni 2 (1/5, 0/1), Zavoli 1 (0/4), Berti 4 (2/6, 0/1), Conforti, Michelotti, Ronci

(0/3, 0/1), Longo (0/1 da tre), Pagliarani 6 (3/5), Rossini (0/1). All.: Porcarelli.



Parziali: 13-4, 24-10, 37-19, 55-27.

Rimbalzi: Kosovo 52 (Ahmeti 11), San Marino 43 (Zavoli 7).

Assist: Kosovo 13 (Kastrati 6), San Marino 6 (Botteghi