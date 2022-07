Calcio D, il difensore ex Rimini Andrea Venturini si accasa all'Alcione

Sport

Rimini

| 20:34 - 14 Luglio 2022

L'ex difensore del Rimini e prima del Ravenna Andrea Venturini, classe 1996, cresciuto nel settore giovanile del Cesena, è sato tesserato dall'Alcione Milano in serie D. Nell'ultima stagione si è diviso tra Andria e Pistoiese in serie C (29 presenze complessivamente). In serie C vanta 100 presenze. In Romagna ha militato anche al Romagna Centro.

In Serie D Venturini ha disputato tre stagioni con le maglie di Ravenna FC 1913, Mantova e Fidelis Andria 2018, raggiungendo in ogni occasione la promozione in Serie C.