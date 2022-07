Calcio Eccellenza, Cattolica: dal 20 al 22 luglio stage al Calbi per gli under 2002-2006

Sport

Cattolica

| 19:26 - 14 Luglio 2022

Completata l’iscrizione, definito un nuovo presidente in Francesco Colucci vicino al patron Massimo Nicastro che deteine la maggioranza delle quote (Oscar Cervellieri sarà il vice presidente), il Cattolica è al lavoro per programmare la prossima stagione. Il tecnico come si sa Massimo Zanini che aspetta di mettere nero su bianco.

Per la prima squadra si cerca di confermare Dante Rossi e Pipoli. Sarà una squadra giovane, primo obiettivo è la salvezza.

Quel che si sa è che ci sarà uno stretto rapporto tra Cattolica e Academy e gli allenatori delle giovanili saranno in qualche modo coinvolti nella prima squadra. Dal 20 al 22 luglio allo stadio Calbi – teatro delle partite casalinghe – saranno effettuati degli stage per giovani delle classi dal 2002 al 2006 per la prima squadra, per la Juniores e la Under 18. Il vice è già stato individuato e sarà annunciato a giorni, si cerca un direttore sportivo.