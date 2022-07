Rischia di annegare in piscina, 20enne portato all'ospedale di Rimini

Cronaca

Riccione

| 17:31 - 14 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Un 20enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "Infermi" di Rimini. Il giovane, forse per un malore, ha rischiato di annegare. La chiamata alla centrale operativa del 118 è arrivata alle ore 14 di giovedì 14 luglio 2022. Sul posto è arrivata un'ambulanza e l'automedica. Il 20enne aveva perso coscienza ed è stato rianimato dal personale del 118 prima di venire caricato a bordo del mezzo di soccorso e portato in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri di Riccione per gli accertamenti di rito.



Aggiornamento: a nulla è valsa la corsa disperata in ospedale, il ragazzo non ce l'ha fatta ed è morto.