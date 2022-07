Rimini Calcio, per la difesa l'esperienza di Lorenzo Laverone

Sport

Rimini

| 17:18 - 14 Luglio 2022

Lorenzo Laverone.





Il Rimini Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del difensore Lorenzo Laverone, classe 1989, nuovo giocatore biancorosso in carriera ha disputato 265 gare in Serie B con le maglie di Reggina, Nocerina, Vicenza, Salernitana, Varese, Avellino, Ascoli e Sassuolo e 89 in Serie C. Lorenzo Laverone ha sottoscritto con il Rimini un contratto sino al 30 giugno 2024.

Lorenzo Laverone: “Sono contento di essere arrivato in una piazza blasonata come Rimini, mi metterò a disposizione del gruppo per condividere la mia esperienza. Comincio questa nuova avventura con grandissimo entusiasmo e voglia di fare bene: sono pronto per partire con il lavoro insieme ai nuovi compagni”.