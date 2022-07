Rimini Calcio, definito l'arrivo del portiere under Cesare Galeotti

Sport

Rimini

| 16:34 - 14 Luglio 2022

Il portiere Cesare Galeotti.

Come preannunciato da Altarimini.it, il Rimini Football Club ha tesserato il portiere classe 2002 Cesare Galeotti. Il nuovo giocatore biancorosso arriva al Rimini dalla Spal con la formula del prestito. Galeotti, prodotto del settore giovanile biancoazzurro, dopo aver difeso la porta della Primavera 1 biancazzurra con diverse convocazioni in prima squadra, nella stagione scorsa ha indossato la casacca della Pergolettese con 26 presenze. Si tratta di un prestito fino al 30 giugno 2023.

Il nuovo portiere comenta: “Sono molto felice di essere in una piazza importante come Rimini, ringrazio la società biancorossa per l’opportunità e mi impegnerò al massimo per ripagare la fiducia che mi è stata concessa".