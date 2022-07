Pennabilli, ultimati i lavori della frana di Miratoio

Attualità

Pennabilli

| 16:24 - 14 Luglio 2022

Frana di Miratoio.

Ultimati i lavori di consolidamento del versante a monte della Strada Provinciale n.84 bis “Valpiano-Miratoio” al km.9+200; l’intervento, segnalato e richiesto dall’Amministrazione Comunale di Pennabilli, è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con un ulteriore contributo di €.103.895,20 più iva. L’intervento, comprensivo di Progettazione e Direzione Lavori, è stato effettuato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Rimini, mentre i lavori sono eseguiti dall’impresa Fabbri Costruzioni s.r.l..





"Il Sindaco, Mauro Giannini - si legge in una nota del comune - nell’evidenziare la costante presenza dell’Amministrazione alle problematiche di tutto il territorio comunale, porge un sincero ringraziamento al Dott. Geol. Corrado Lucente, all’Ing. Sanzio Sammarini, all’Ing. Francesco Ghinelli, al dott. Geol. Luca Marcone e al Geom. Dino Travaglini, dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Rimini. Un altro intervento tra i tanti programmati, per migliorare la sicurezza del territorio comunale. Lavoro eseguito a costo "0" per il Comune di Pennabilli".