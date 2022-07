4 Hotel di Barbieri all'hotel Dory di Riccione

Attualità

Riccione

| 16:09 - 14 Luglio 2022

Una camera suite dell'hotel Dory di Riccione.

Anche Riccione sarà protagonista della nuova puntata di 4 Hotel, la trasmissione Sky condotta da Bruno Barbieri, che andrà in onda questa sera (14 luglio) alle 21:15. Il noto chef ed esperto di hotelierie ha fatto tappa anche nella Perla Verde, dove alla competizione che vede sfidarsi quattro albergatori ha partecipato anche Stefano Giuliodori con il suo Hotel Dory. La puntata è interamente dedicata al mondo dei bike hotel, che in Romagna negli ultimi anni hanno riscosso e continuano a riscuotere un discreto successo. Oltre all'Hotel Dory, uno dei primissimi a essere nati nella zona, in gara anche l’hotel Lungomare di Cesenatico, il Marinella di Gabicce e Ca’ Virginia, nell'entroterra di Pesaro e Urbino.