Calcio Eccellenza, il Cattolica si è iscritto al campionato. Cervelleiri cede il testimone

Cattolica

| 15:32 - 14 Luglio 2022

La Società Cattolica Calcio 1923 comunica la regolare iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza. Il club ringrazia la Società Asd Gradara Calcio per la concessione dell’utilizzo dello Stadio Comunale G. Calbi. Il tecnico sarà Massimo Zanini. Sarà allestita una squadra mediamente giovane.



Con un post su facebook il presidente Oscar Cervellieri commenta: "Dopo piu di 15 anni di impegno in prima persona e sopratutto dopo due anni difficili culminati con due dolorose retrocessioni non era facile ripartire. Quindi ho pensato che è giunto il momento di cedere il “testimone” a persone nuove, cariche e motivate che possono portare a Cattolica nuovi stimoli per risollevarsi ancor piu’forte di prima.

Rimango in società come primo tifoso e vice presidente ma lascio il comando a Francesco Colucci al quale faccio un grosso in bocca al lupo e sono sicuro che farà del suo meglio per il futuro del Cattolica Calcio 1923.