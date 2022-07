I migliori eventi gratuiti a Rimini dal 14 al 20 luglio

Eventi

Rimini

| 15:22 - 14 Luglio 2022

Gli eventi gratuiti da vivere nel riminese dal 14 al 20 luglio 2022. Tanti appuntamenti che Rimini offre nei mesi estivi con mostre, concerti, sagre e festival. Questa volta vogliamo darvi qualche consiglio su cosa fare in città senza dover spendere troppo.



CARTOON CLUB Dal 11 al 17 luglio torna il Festival Internazionale del cinema d’animazione, fumetto e games. Il Festival è diffuso nei luoghi più suggestivi della città di Rimini. Il centro storico, con la centralissima Piazza Francesca da Rimini, sarà sede delle proiezioni dei cortometraggi in concorso, la corte degli Agostiniani ospiterà anteprime e premiazioni; il Museo della Città, vera cittadella del Festival, si animerà con mostre, incontri, workshop, masterclass e progetti speciali; la Piazza sull’acqua di fronte allo storico Ponte di Tiberio, inaugurerà un vero e proprio villaggio dedicato a bambini e famiglie con eventi dedicati: Villaggio Cartoon Kids.

Dal 14 al 17 luglio, si torna in Piazzale Federico Fellini a Marina centro, dove sarà allestito il tradizionale villaggio per la mostra mercato del fumetto, con un grande palco per i concerti e le esibizioni della Cosplay Convention. Tra gli appuntamenti con la musica, il concerto di Giorgio Vanni e Andrea Agresti (La Iena e il Drago, sabato 16 - ore 21.00 piazzale Felini) e i Miwa in concerto (giovedì 14 luglio - ore 22.00 in piazzale Fellini). Il Palazzo del Turismo sarà la sede degli incontri con autori e professionisti del settore, mentre la piaggia si animerà con originalissime performance di disegno dal vivo. Novità di quest'anno è la nascita di Joy Rimini, il salone dedicato ai games e alla pop culture, firmato Fandango Club Creators e IEG – Italian Exhibition Group, che affiancherà Cartoon club in piazzale Fellini per tutto il week-end, trasformando l’area nel paradiso della cultura nerd e geek. Qui tutte le informazioni.



RIMINI SHOPPING NIGHT Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per una serata di shopping, food, musica e cultura. In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra con prezzi speciali, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura. Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali. Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate. Orario: fino alle 23.30 Qui le informazioni.



LA MAGNEDA Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate, un'iniziativa, giunta alla quinta edizione, e organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città. Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a seconda delle serate: dj set, gruppi live...per un momento di svago e divertimento per tutte le età.

Orario: 18.00 - 23.00



RIEVOCAZIONE DELLA PESCA STORICA In nome della salvaguardia delle tradizioni locali, sulla spiaggia riminese ogni anno viene riproposta una esibizione pratica dell'antica tecnica di pesca dall'Associazione 'Rimini per tutti onlus', a cui tutti possono partecipare per rivivere l'antica tradizione della pesca. Chi desiderasse diventare pescatore per un giorno e rivivere l'antica tradizione della ‘tratta’ non deve fare altro che presentarsi in spiaggia nel pomeriggio, intorno alle ore 15.00, per preparare la calata e partecipare al ritiro delle reti nelle seguenti giornate: il 16 luglio ai Bagni Ricci di Miramare (142), il 31 luglio al Bagno 68 (zona Lagomaggio), il 21 agosto al Bagno 89 Caldari, il 4 settembre al Bagno 68 (zona Lagomaggio), il 18 settembre al Bagno 106/b di Rivazzurra Cocobeach (in questa data il ritrovo è anticipato alle ore 14). Al termine della rievocazione gli organizzatori offrono, a tutti coloro che partecipano alla rievocazione, una degustazione di pesce azzurro arrostito sulla brace secondo l'antica tradizione riminese, con piadina e vino di Romagna. Orario: dalle ore 15.00 circa. Partecipazione libera.



RANGZEN MUSIC TOUR 1972 Concerto all'Arena Francesca da Rimini. Nella splendida cornice di Castelsismondo la Band dei Rangzen, che propone un genere di musica degli anni '60 e '70, si esibisce nel Rangzen Music Tour 1972. All’inizio del nuovo decennio ‘70 irrompono sulla scena musicale mondiale nuove formazioni, assieme a generi totalmente nuovi, come il progressive e il metal. Così si firmano i capolavori degli Emerson Lake and Palmer o dei Genesis e dalla West Coast. I grandi gruppi come Crosby Stills Nash & Young inondano il globo con capolavori musicali, mentre dall’Inghilterra gli Stones tornano alle loro radici black con Exile on main street. Inoltre i Jethro Tull producono il concept Aqualung e i Doors LA Woman, mentre i Beatles iniziano le loro carriere soliste. E poi i Deep Purple e tanto altro. Tanta musica riproposta per l'occasione dai Rangzen. Ore 21.30. Ingresso libero. Qui le informazioni.



DOMENICA DI YOGA Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti, non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna. Orario: in giugno, luglio e agosto, ogni domenica alle 19; in settembre e ottobre ogni domenica alle 10. Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +393315285154 o al link della pagina Instagram Partecipazione su donazione.



SPORT Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti. L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio. Qui le informazioni.



L'ALBERGO DEI SOGNI Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini. Nove postazioni, dal giardino, alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Dopo un'importante opera di restauro della facciata e delle pareti esterne, l'albergo riapre il 18 febbraio 2022 per presentarsi al nuovo anno con rinnovato splendore. Orario: libero, su appuntamento. Ingresso gratuito. Info: 0541.56000 info@grandhotelrimini.com



FESTA PATRONALE A Torre Pedrera si svolge la Festa Patronale della Madonna del Carmine. Giovedì 14 luglio, festa folcloristica con musica dal vivo. Venerdì 15 luglio, musica d'autore. Sabato 16 luglio spettacolo di animazione per bambini. Orario: dalle 21 alle 24. Ingresso libero



ANIMAZIONE Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello. Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello. Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema. Orario: dalle 20.30 alle 23.30 ingresso libero



SGANASSAU CABARET Il Comitato Turistico di Viserba propone la XX° Edizione della prestigiosa kermess comica. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali: Duilio Pizzocchi, Samuel, Giusy Zenere, Caiazza, Alivernini, Vasumi, Sergio Viglianese, Bianchessi, Dondarini e Dal Fiume, Sterpi e De Pasquale, Francesco Rizzuto.

Dal Bagaglino di Roma,il 15 luglio arriva la magia comica di Alivernini. Il 22 luglio da Zelig Off si esibisce Andrea Vasumi con la sua comicità tutta romagnola, mentre il 29 luglio si ride alla 'romana', con Sergio Viglianese di Zelig. Il 5 agosto sale sul palco Carletto Bianchessi, uno dei maggiori esponenti del Cabaret Milanese di Colorado Cafè. Il 12 agosto si esibisce il duo Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. La comicità teatrale di Gianpiero Sterpi e Alessia De Pasquale viene proposta il 19 agosto. Ultimo appuntamento della rassegna il 26 agosto con il comico siciliano Francesco Rizzuto, di Zelig e Colorado. Ad aprire tutte le serate è la musica e le gag di Amedeo Visconti. Nel corso delle serate non mancano momenti di moda della NSY e performance di arte varia. Ore 21.00. Ingresso libero. Info: 0541 736261.



COCA COLA SUMMER FESTIVAL A seguire vi anticipiamo l'evento Coca-Cola Summer Festival in programma venerdì 22 luglio al Beach Arena di Rimini. Sul palco Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Michele Bravi, The Kolors, Gemelli Diversi, Samuel, Nika Paris, Room 9, Follya, Riki, Vegas Jones, Sottotono, Chadia Rodriguez, Federico Rossi, Mr. Rain, Deddy, Berna, Didy, Naicok, Hanssel Delgado, Briga, Albe, Alfa. L'evento sarà condotto da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105.