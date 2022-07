Rimini Calcio, in arrivo il 2003 De Rinaldis. Il baby attaccante Blasi verso la Fiorentina

Sport

Rimini

| 14:56 - 14 Luglio 2022

Matteo De Rinaldis, classe 2003, romano di nascita, centrocampista e capitano della Primavera del Parma con una certa confidenza con il gol, è destinato nelle prossime ore ad essere annunciato dal Rimini Calcio tra i nuovi acquisti. Da definire la formula.



Il baby biancorosso Manuel Blasi, classe 2008, attaccante della squadra Under 15 a segno una decina di volte (giocava sotto età), militerà molto probabilmente nella prossima stagione nella Fiorentina Under 15 professionistica. Le due società stanno definendo l'affare: manca solo la firma. Si sta lavorando alla formula del prestito con diritto di riscatto.

Il giovane attaccante, alto 1,83, nella scorsa stagione era nel gruppo allenato da Adrian Ricchiuti e quest'anno ha segnato una decina di reti. Un attaccante con un buon fisico e buona tecnica, spiegano i tecnici.



Diego Accursi, il promettente attaccante 2003 del Rimini, è ritornato alla base: la Vis Pesaro non ha esercitato il diritto di riscatto. Ha giocato in Primavera con qualche panchina e apparizione in prima squadra. Potrebbe partire per il ritiro di Bagno di Romagna con la prima squadra.



Entra nei ranghi tecnici del settore giovanile del Rimini il preparatore atletico del Diegaro (Eccellenza) Stefano Foschini. Lo annuncia il club cesenate sulla sua pagina facebook.