All'Oasi di Torriana Montebello si "Parla coi lupi" sotto la luna piena

| 14:56 - 14 Luglio 2022

Oasi Poggio Torriana.

Nuovo appuntamento per conoscere il territorio organizzato dalla APS OaSì – Insieme per le valli. La passeggiata serale "Parla coi lupi", alla scoperta degli animali notturni sui sentieri dell’Oasi illuminati dalla luna piena” permetterà di conoscere gli abitanti notturni dell’Oasi di Torriana Montebello.

Il ritrovo è fissato per domani (venerdì 15 luglio) alle 20:30 alla Fontaccia (su Google indicata come area di sosta “La Fontanaccia” a Montebello) e approfittando della bellissima luna piena di questi giorni, si camminerà sui sentieri dell’Oasi in direzione Rontagnano, su un percorso facile di pochi chilometri. Con il supporto degli esperti e in piena sicurezza, si andrà alla scoperta della fauna notturna che vive in questo territorio, dai rapaci notturni agli scoiattoli, agli istrici. Ci fermeremo poi a “parlare coi lupi”, ascoltando la loro voce per comprenderne la vita, le abitudini e il rapporto che hanno con il genere umano.

“Con le nostre uscite aperte a tutti, continuiamo a portare avanti l’oggetto del nostro statuto che indica l’obiettivo dell’APS nella valorizzazione dell’identità culturale, ambientale, sociale, economica, paesaggistica dell’ambito territoriale che comprende l’Oasi di Torriana Montebello, le valli del Marecchia e dell’Uso. In questa occasione – spiega il direttivo di OaSì - ci concentreremo sulla fauna notturna dell’Oasi, con particolare attenzione al lupo, troppo spesso oggetto di dichiarazioni dai toni allarmistici che derivano dalla scarsa conoscenza di questa preziosa specie. Ricordiamo che il lupo è oggetto di tutela a livello internazionale e nazionale quale “Specie di fauna rigorosamente protette” (Convenzione di Berna, Direttiva Habitat, Convenzione di Washington e Legge 157/92) e che numerosi studi autorevoli, nazionali e internazionali, indicano come il lupo non sia pericoloso per l’uomo.

Attraverso le parole degli esperti che ci guideranno in questa piacevole passeggiata sotto le stelle, capiremo l’importanza di questo animale per il mantenimento dell’equilibrio ecosistemico del territorio. Nell’Oasi di Torriana Montebello vivevano in equilibrio tante specie di animali protetti, assieme ai lupi e ai cinghiali; restiamo convinti che la distruzione dell’equilibrio dell’Oasi per permettere ai cani e ai cacciatori di braccare i cinghiali abbia creato solo danni e per questo continueremo a chiederne in tutte le sedi il ripristino dell’Oasi ai confini originali portando avanti ciò che ha sempre chiesto il Comitato Riconquistiamo l’Oasi di Torriana Montebello di cui l’Associazione ha ereditato la mission.

Prima dell’inizio della passeggiata notturna, con inizio alle ore 19:00 si terrà l’assemblea annuale dei soci di OaSì – Insieme per le Valli APS: un momento di confronto in cui, come direttivo, presenteremo ai circa 200 associati per l’approvazione, gli indirizzi generali che ispireranno le attività nel prossimo anno, con iniziative concrete, tenendo conto delle priorità e delle capacità operative, prevedendo anche la costituzione di gruppi di interesse per temi. Chiediamo dunque a tutti i soci di partecipare all’Assemblea e a tutti di unirsi a noi in questa serata nell’Oasi rischiarata da una splendida e imperdibile luna piena. Per chi vuole fermarsi con noi, tra l’assemblea e la passeggiata condivideremo un momento conviviale di cena al sacco aspettando il calare della notte”.