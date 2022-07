Rimini, valorizza le tue aree interne: una risorsa per i prossimi decenni

Attualità

di Alessandro Bianchi*



La provincia di Rimini è stata istituita sulla carta nel 1992, distaccandosi dal territorio della provincia di Forlì, e successivamente si è completata nel 2006 con il referendum popolare che le ha annesso l’Alta Valmarecchia, separandola dalla provincia di Pesaro. Questa decisione popolare ha ricostituito il tracciato dell’antica via Ariminensis, collegamento tra la città di Arezzo e il centro villanoviano di Verucchio di cui Ariminum era lo sbocco portuale.



Terra di confine e di lotte intestine di potentati appartenenti allo Stato Pontificio in età rinascimentale, Rimini e la Valmarecchia derivano il disegno del proprio paesaggio dalla loro storia. Certamente la ricostituzione ideale della via Ariminensis dovrebbe spingere anche il dibattito politico contemporaneo a riconsiderare la riflessione sulla pianificazione del territorio, laddove la matrice formativa dell’antropizzazione non deve considerarsi solo dal mare verso l’entroterra, ma viceversa anche dalle aree interne verso la riviera.



Questa riflessione credo debba essere di stimolo nella formazione del nuovo Piano Territoriale di Area Vasta, piano generale con valenza strategica, strutturale e di coordinamento di cui le Province devono dotarsi ai sensi della Legge Urbanistica Regionale 24/2017. Le risposte urgenti necessarie in merito ai cambiamenti climatici, agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di resilienza dei territori sottoposti ad eventi imprevedibili, alla necessità di avviare una vera economia circolare e una mobilità sostenibile, sino alla salvaguardia della biodiversità del territorio, richiedono degli indirizzi propedeutici per informare la ricerca.



Insomma, la domanda è: da dove partiamo?



Giustamente la Provincia di Rimini ha deciso di siglare un accordo quadro con lo IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) nel luglio 2021, relativamente a "collaborazioni volte a sviluppare e promuovere la ricerca sui temi della Pianificazione Territoriale e Urbanistica”, perché la materia è talmente complessa e multidisciplinare che il supporto scientifico delle università si rende del tutto auspicabile.



Proviamo quindi a dare delle riposte. Credo che le aree interne siano la vera risorsa su cui investire nei prossimi decenni, per una serie di fattori (anche a vantaggio delle zone urbanizzate di pianura), cercando di promuovere un certo “nomadismo” stagionalizzato della popolazione in una sorta di processo osmotico tra città e campagna. Non solo quindi sviluppo di turismo “mordi e fuggi” che alimenta processi insostenibili per eccessivo spreco di risorse (naturali, energetiche, ecc.) per effetto di una massiccia concentrazione di presenze su un territorio per brevissimi periodi (con evidenti fenomeni depauperativi), ma un graduale ritorno alla distribuzione della popolazione su tutto il territorio nazionale, specialmente appenninico.



Seguendo questa direzione anche la Provincia di Rimini potrebbe innescare un processo virtuoso di reciproco scambio di energie tra paesaggi urbani e paesaggi agrari, in una rete fitta di relazioni materiali e immateriali costituita ad hoc per promuovere le risorse là dove si trovano, con flessibilità e intelligenza. Il covid e il post pandemia – anche se ad oggi in realtà sembrerebbe che la convivenza con il virus sia ormai una certezza – hanno cambiato profondamente il nostro stile di vita, tra smart working e necessità di spazio pubblico. Dobbiamo cercare di cogliere gli aspetti positivi di questi eventi drammatici per ridisegnare un territorio diverso, senza più contrapposizioni tra luoghi che determinano sperequazioni fuori tempo, investendo sempre più sulle reti territoriali e cogliendo le opportunità che ogni giorno si prospettano, mantenendo viva la nostra coscienza di Comunità come nel pensiero ancora attuale di Adriano Olivetti: «La nostra Comunità dovrà essere concreta, visibile, tangibile, una Comunità né troppo grande né troppo piccola, territorialmente definita, dotata di vasti poteri, che dia a tutte le attività quell’indispensabile coordinamento, quell’efficienza, quel rispetto della personalità umana, della cultura e dell’arte che la civiltà dell’uomo ha realizzato nei suoi luoghi migliori. Una comunità troppo piccola è incapace di permettere uno sviluppo sufficiente dell’uomo e della comunità stessa; all’opposto, le grandi metropoli nelle forme concentrate e monopolistiche atomizzano l’uomo e lo depersonalizzano: fra le due si trova l’optimum».





*professore al Politecnico di Milano, originario di Novafeltria