A Cattolica si canta per sensibilizzare la guida sicura. Ron in concerto

Attualità

Cattolica

| 13:08 - 14 Luglio 2022

Ron (foto Ansa).

In occasione della campagna "#GUIDAeBASTA: no alla distrazione al volante!" la Regione Emilia Romagna e Anas puntano sulla musica, come linguaggio universale, ma anche su comicità e riflessione, per portare l’attenzione dei giovani sulla necessità di rimanere concentrati alla guida per non causare danni a se stessi e agli altri.

La campagna prevede tre serate di spettacolo che prenderanno il via il 24 luglio alle 21.00 da Cattolica, con un evento ricco di big della musica italiana alla presenza dell'Assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini, e del Presidente dell'Osservatorio regionale per l'educazione e la sicurezza stradale, Mauro Sorbi.

Ron, tra i protagonisti indiscussi della canzone italiana, sarà l’ospite d’onore di questa serata e celebrerà i suoi cinquant'anni di attività accompagnato da un trio di grandi musicisti.

Sul palco, tra gli altri, Mirko e l'Orchestra Casadei, che aprirà e chiuderà la serata, e il cantautore Filippo Graziani, oltre che ad alcuni protagonisti di Zelig e finalisti dei contest Anas e ‘Tu si que vales’.

A condurre la serata ci saranno Marco Senise, di Canale 5 e Sofia Bruscoli, di Rai2.

Questo il dettaglio dei protagonisti del 24 Luglio a Cattolica: Ron, Filippo Graziani, Mirko e l'Orchestra Casadei, Gianluca Impastato (Zelig), Gero Riggio (finalista Contest Anas). Non mancheranno le sorprese.