Venerdì 15 e sabato 16 luglio Misano ospiterà l'evento Basketball Village

Eventi

Misano Adriatico

| 12:47 - 14 Luglio 2022

Dunk Italy con lo show da Guinness dei primati di salti e schiacciate volanti a canestro mozzafiato.

Due serate spettacolo uniche a Misano per un fine settimana tutto dedicato al basket e al mondo hip hop e street style.

Venerdì 15 e sabato 16 luglio, dalle ore 21:30, piazza della Repubblica diventa un grande playground e un unico palcoscenico a cielo aperto, un crocevia di energia, suoni e parole.

Venerdì 15 luglio appuntamento con la serata spettacolo Misano Basketball Jam insieme a Chicco Giuliani di Radio Deejay, alla crew Dunk Italy con lo spettacolo di free style e di schiacciate volanti a canestro e ai ragazzi di Misano Pirates con le esibizioni di basket ritmico, danza urbana e integrata a cura delle coreografe Valeria Fiorini e Eleonora Gennari. Ospiti speciali della serata: lo staff della VL Basket Pesaro con il dirigente Walter Magnifico, il presidente Ario Costa, il direttore sportivo Stefano Cioppi e il responsabile della comunicazione Elio Giuliani, l’ex cestista italo-americana e giocatrice della Nazionale Marte Alexander, la Nazionale Italiana Basket Sordi, il giornalista e scrittore Michele Pettene, co-autore del libro Basketball Journey, un’avventura on the road per riscoprire i miti e i protagonisti del basket Usa (Bur Rizzoli, 2019).

La serata si accende già dalle ore 20:30 con le gare e le esibizioni del basket 3x3 dei ragazzi di VL Camp e di Misano Pirates accompagnati dal dj set di Gabriele Ronchini.



Sabato 16 luglio a partire dalle ore 21:30 piazzale della Repubblica ospita uno spettacolo unico, The Playground Show, una fusione di musica, sonorità rap e hip hop, sport spettacolo e danza urbana insieme alla cantante Valentina Monetta, il rapper IROL, il dj Tony_tmax, i gruppi di ballerini Obla Squad diretti da Max Alberti e gli Sneakers diretti da Samuel Bartoletti, i ballerini Francesca Lauri, Alessandro Lauri, Carolina De Almeida e Nicolò Porcedda, e la crew Dunk Italy con lo show da Guinness dei primati di salti e schiacciate volanti a canestro mozzafiato e trick di freestyle. Lo spettacolo è ideato e diretto dal coreografo Bicio Masi.

Il progetto è ideato da Alessia Del Bianco e Giorgio Vagnini di Asd Misano Pirates e realizzato con il patrocinio del Comune di Misano Adriatico.