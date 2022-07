Si immette sull'Adriatica e centra una moto, centauro soccorso. Traffico in tilt

Cronaca

Riccione

| 12:02 - 14 Luglio 2022

L'incidente all'altezza del civico 59.

Traffico in tilt qnella tarda mattina di giovedì 14 luglio, sulla Statale Adriatica all'altezza di Riccione. A causa di un incidente si sono verificati rallentamenti in entrambe le direzioni all'altezza del civico 59. Uno scooterone T Max che procedeva in direzione Rimini, è stato centrato da un fiorino che si stava immettendo sulla statale. Il centauro, di cui non si conoscono le generalità, è rovinato a terra ed è stato soccorso dal personale del 118. Per i rilievi sul posto la Polizia Municipale di Riccione. La viabilità risulta rallentata in entrambe le direzioni anche a causa dello scooter che dopo l'incidente si è posizionato al centro della carreggiata.