Dallo Spazio a Montefiore, l'astronauta Umberto Guidoni racconta i segreti del cosmo

Montefiore Conca

| 11:30 - 14 Luglio 2022

In vista dell'appuntamento con Rocca di Luna il 16 e il 17 luglio, a Montefiore Conca il weekend si aprirà già venerdì 15 luglio, con una serata dedicata alle meraviglie dello spazio e della volta stellata. Protagonista sarà l'astronauta Umberto Guidoni che alle 21.15, nell'Arena Raciti, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta del cosmo e dei suoi segreti, tra aneddoti e racconti della sua lunga carriera. Introdurrà l'evento il presidente dell’osservatorio N.Copernico di Saludecio, Gian Franco Lollino.



Per tutta la serata sarà possibile accedere alla terrazza della Rocca e dedicarsi all’osservazione della Luna e non solo, insieme agli astrofili dell’Osservatorio N.Copernico.



Alcuni dati biografici su Umberto Guidoni:



Umberto Guidoni nasce a Roma nel 1954. Diplomatosi presso il Liceo Classico Gaio Lucilio nel 1973, consegue la Laurea con Lode in Fisica, con specializzazione in Astrofisica, all’Università “La Sapienza” di Roma (1978).



Negli anni successivi, ottiene una borsa di studio presso il Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare (CNEN), di Frascati dove si occupa di plasmi termonucleari. Diventa in seguito ricercatore, fino a quando nel 1990 viene selezionato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dalla NASA come specialista scientifico per la prima missione del Satellite Tethered (TSS-1).



Nel 1994, viene scelto come membro dell’equipaggio responsabile delle operazioni del “satellite al guinzaglio” (Tethered Satellite System o TSS), nato dagli studi del prof. Giuseppe Colombo, che sfrutta il campo magnetico terrestre per produrre energia elettrica nello spazio. Dopo un addestramento di oltre un anno, effettua il suo primo volo nello spazio a bordo della navetta Columbia.



La sua seconda esperienza nello spazio è a bordo della navetta Endeavour, impegnato in uno dei voli di assemblaggio dell’International Space Station.

Con questa missione, Guidoni diventa il primo astronauta europeo a visitare la ISS.

Dopo questa missione rientra in Europa e, in qualità di esperto di operazioni in orbita, svolge attività di supporto per lo sviluppo degli esperimenti del modulo europeo Columbus, presso lo “European Science and Technology Center” (ESTEC) a Noordwijk, in Olanda.