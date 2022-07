500 Giovani commercialisti si riuniscono al Palacongressi di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:15 - 14 Luglio 2022

Palacongressi di Rimini.

Si apre domani al Palacongressi di Rimini il XIV Forum Nazionale dell’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili.



Il tema è “La centralità del dottore commercialista nella sostenibilità e nella transizione ecologica e digitale” e l’appuntamento è promosso dall’ Ugdcec Rimini e dal suo Presidente dott. Gianmarco Tognacci. È la prima volta che il Forum si svolge a Rimini.

Insieme a 500 giovani professionisti da tutta Italia, sono attesi Ettore Rosato Vicepresidente alla Camera dei Deputati, Giorgio Silli Segretario alla Camera dei Deputati, Elbano De Nuccio presidente del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e il presidente nazionale Ugcdcec Matteo de Lise.



L’Unione dei giovani commercialisti a Rimini conta 80 iscritti. “Siamo impegnati a contrastare il calo demografico dei professionisti – dice Giammarco Tognacci - e l’appuntamento di Rimini servirà a rilanciare la centralità della professione al servizio delle imprese in questa fase così strategica. La transizione ecologica non è solo norme e adempimenti, ma contiene opportunità che vanno colte per generare produttività e reddito diffuso. Una consulenza professionale aiuta a individuare e percorrere queste nuove opportunità”.



L’evento prevede una serie di interventi e tavole rotonde sui temi di grande attualità che si susseguiranno durante tutta la giornata; il cuore del Forum, comunque, sarà il terzo panel del mattino, dal titolo “La transizione giusta: il ruolo del dottore commercialista nella riforma fiscale, ecologica e digitale”, che sarà moderato dal giornalista Giuseppe De Filippi, vicedirettore TG5, e vedrà, tra gli altri, gli interventi di Andrea De Bertoldi, Segretario Commissione Finanze e Tesoro alla Camera dei Deputati, e dell’On. Luca Sut, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera dei Deputati e membro della X Commissione alle Attività Produttive.