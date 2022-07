Apre a Londra la filiale della storica società Sipo di Bellaria specializzata in ortofrutta

Attualità

Bellaria Igea Marina

10:57 - 14 Luglio 2022

Riccardo Giacomini country manager Sipo London.

Da Bellaria Igea Marina verso Londra. Nasce dall’ortofrutta e si espande in tutto il mondo enogastronomico a livello internazionale il business di SIPO, storica società italiana attiva nel settore ortofrutticolo da tre generazioni: l’azienda ha annunciato infatti la costituzione a Londra della filiale SIPO London UK Ltd. L’obiettivo è promuovere e commercializzare le eccellenze alimentari del Made in Italy e in particolare della tradizione enogastronomica romagnola.



Attualmente il portfolio delle case rappresentate è costituito dalle aziende Case Marcosanti di Poggio Torriana (vini), oleificio Pecci di Morciano di Romagna (olio) e riso Acqua e Sole di Lumellogno, oltre naturalmente alle specialità di SIPO delle linee Verdure di Romagna, Sapori del mio Orto (erbe aromatiche, funghi, ortaggi) e Sipomodoro (pomodori). L’azienda sta effettuando in queste settimane anche un’intensa attività di scouting per ampliare l’offerta ed è in trattativa con due importanti brand italiani nel settore del caffè e delle piadine romagnole.



“Londra è il cuore degli affari a livello europeo e un importante centro per l’esportazione a livello mondiale - sottolinea Riccardo Giacomini, Country Manager e Co-Founder di SIPO London UK. Abbiamo già presenze importanti all’estero in Paesi come Grecia, Lituania, Francia, Danimarca ed Emirati Arabi. Ora con la nuova filiale britannica daremo all’azienda anche un profilo internazionale, per accreditarci come un partner affidabile nelle relazioni commerciali. Oggi ci confrontiamo in un mercato globale - aggiunge Giacomini - dove riteniamo che a fare la differenza sia non solo la qualità del prodotto, ma l’affidabilità commerciale e la continuità dell’offerta”.



Oltre agli agenti di SIPO Italia già attivi sui mercati esteri, la filiale britannica sta ampliando la rete di vendita con l’inserimento di nuovi agenti mono e plurimandatari che avranno il compito di promuovere le vendite dei prodotti nei canali di vendita della grande distribuzione organizzata, Horeca e distributori specializzati.