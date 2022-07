A Bellaria si è concluso con successo il 'Bim Street Art': 3 nuovi murales per la cittadina

Attualità

| 10:52 - 14 Luglio 2022

Uno dei murales della città.

Bellaria Igea Marina archivia con successo l'edizione 2022 di “Bim Street Art. I muri che non ti aspetti”. Una manifestazione distribuita lungo un'intera settimana, dedicata alla rigenerazione urbana nelle sue varie declinazioni, impreziosita da workshop ed eventi.



“Un contenitore artistico e culturale diffuso, con baricentro ideale e non solo collocato nella nostra ex Fornace. Un grande laboratorio all'aperto in cui creatività, incursioni artistiche, esposizioni, cinema e momenti di approfondimento professionale si incontrano sul terreno della rigenerazione urbana e dell’attribuzione di nuovi significati ai luoghi in disuso. Una manifestazione introdotta lo scorso anno, che si rinnova e si arricchisce", così l’Assessore alla Cultura e all’Urbanistica Michele Neri aveva introdotto nei giorni scorsi “Bim Street Art. I muri che non ti aspetti”, organizzata dall'Amministrazione in collaborazione con La Bottega Culturale.



Iniziativa chiave anche di questa edizione 2022: le attività di wall painting che hanno consegnato alla città tre nuove opere murali di grande qualità e impatto visivo, realizzate presso l’Istituto Scolastico Alfredo Panzini di Via Parenzo, il sottopasso del porto canale – lato Igea Marina - e il sottopasso di via Pertini: firmate rispettivamente dai creativi Psiko, Basik e Yopoz.



Una rigenerazione in chiave artistica e moderna, nel pieno spirito dell’arte di strada, a cui si sono affiancate altre iniziative. Inoltre bisogna sottolineare la ricca programmazione che, con buon successo di pubblico, ha visto come suggestivo teatro la ex Fornace: tra mostre mercato, spazi creativi, sonorizzazioni live e dj set. Parte integrante della manifestazione anche il workshop rivolto a tecnici e professionisti svoltosi al Palazzo del Turismo. Intitolato “Strumenti e percorsi per la riattivazione urbana”, ha approfondito il tema della valorizzazione e della riqualificazione dei luoghi in disuso, alla presenza tra gli altri dell’Arch. Gabriella F. Marangelli, Presidente Ordine Architetti PPC della provincia di Rimini, e dello stesso Assessore Neri.